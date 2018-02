La politica laziale è in lutto per la prematura scomparsa di Alberto Caciolo, 65 anni: l'uomo, che alle prossime elezioni parlamentari regionali nel Lazio aveva dato il suo appoggio alla lista Italia Europa Insieme (che raggruppa, con Nicola Zingaretti presidente, il Partito Socialista Italiano, i Verdi e Area Civica) era stato sindaco di Colleferro, paesino alla periferia Sud di Roma, dal 1983 al 1990.

Tanti i cittadini comuni – che avevano conosciuto Caciolo o lo avevano semplicemente apprezzato come primo cittadino di Colleferro – ma anche le istituzioni che hanno voluto porgere un ultimo saluto al 65enne (avrebbe compiuto 66 anni a maggio). Sulla pagina Facebook del comune a sud di Roma, ad esempio, è comparso un post:

"Il Comune di Colleferro e l'Amministrazione Comunale esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Alberto Caciolo ( Sindaco di Colleferro dal 1983 al 1990) e si unisce al dolore della famiglia".

Tanti i messaggi comparsi sulla pagina Facebook di Alberto Caciolo, come quello di Daniele Fichera, candidato alle regionali con Italia Europa Insieme: "Non è facile trovare le parole per salutare Alberto Caciolo. Il nostro sodalizio politico ed umano era nato recentemente, ma è stato di una straordinaria intensità. Alberto era intelligente, sereno, affidabile, determinato; in lui si univano in modo equilibrato passione e ragione".