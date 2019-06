Massimo Galioto è stato assolto da ogni accusa: il 44enne punkabbestia era accusato di aver ucciso lo studente americano Beau Solomon, lo studente statunitense di 19 anni morto annegato nel Tevere nella notte a cavallo tra il 30 giugno ed il 1° luglio 2016. Lo hanno stabilito i giudici della III Corte d'Assise: Massimo Galioto è stato assolto per non aver commesso il fatto. Era accusato di omicidio volontario e nei suoi confronti i pubblici ministeri Nadia Plastina e Gennaro Varone avevano chiesto l'ergastolo.

Ai microfoni di Fanpage.it, lo stesso Galioto ha espresso la sua felicità per l'assoluzione. "È stata una bella gioia, però non ho festeggiato perché non era giusto: per la famiglia, per la magistratura e per tutti quelli che hanno seguito il caso. Così come non era giusto rilasciare dichiarazioni o inveire contro la gente che ha fatto il proprio lavoro, pensando di farlo giusto", ha spiegato Galioto. Che ha poi spiegato che riprenderà la propria vita normale: "sempre qua, sotto il nostro ponte, felicemente. E basta, tutto qua. A me piace che la gente rida, e continuare a fare quello che ho sempre fatto".

"Spero si trovi il vero colpevole"

Qualche parola, però, Massimo Galioto l'ha voluta rivolgere alla famiglia di Solomon. "A loro vorrei dire: spero che avrete giustizia, perché è giusto che sia così. Mi dispiace che finora non l'abbiate avuta, ma spero vivamente che l'avrete. E spero che davvero il vero colpevole sia preso dai rimorsi della coscienza e si faccia avanti". Pochi, invece, i commenti rilasciati verso la sua ex-compagna, che era stata la sua accusatrice ma che è stata considerata poco attendibile. "Di lei cosa posso dire? Nulla, non posso provare rancore per un'anima in pena, tanto non troverà mai la pace", ha spiegato a Fanpage.it, aggiungendo che prima del verdetto "La tensione era alle stelle, però ero fiducioso e l'avvocato pure avendo studiato tutte le cose mi aveva detto di preoccuparmi solo fino a un certo punto, però chiaramente per una cosa del genere, una persona a stare tranquilla non ci riesce mai".