in foto: Ilaria Lai

Oggi una fiaccolata in suo ricordo e domani i funerali. Il piccolo comune di Fontana Liri, provincia di Frosinone, si stringe intorno ai familiari di Ilaria Lai, la 26enne morta in seguito a un incidente stradale avvenuto mentre stava andando con il papà in chiesa ad ascoltare la messa di Natale. Oggi alle 18 ci sarà la fiaccolata in sua memoria, mentre domani, domenica 29 dicembre, si terranno i funerali nella chiesa di Santa Barbara a Fontana Liri.

Il comune ha già proclamato il lutto cittadino per il giorno della cerimonia funebre e aveva già annullato i principali eventi natalizi: "Non è un bel Natale a Fontana Liri. Abbiamo appreso della tragica scomparsa della giovane Ilaria, una notizia davvero terribile che ci lascia sgomenti. L'amministrazione comunale rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia Lai ed esprime la propria vicinanza in questo tristissimo momento. Il concerto lirico previsto per domani nella chiesa di Santo Stefano è rinviato per lutto a data da destinarsi".

La dinamica dell'incidente

L'incidente si è verificato nel corso della tarda serata di martedì 24 dicembre. Ilaria era insieme al papà a bordo di una Lancia Ypsilon. La loro automobile si è scontrata con una Giulietta guidata da un ragazzo di 26 anni di Monte San Giovanni Campano. Quest'ultimo e il padre di Ilaria si sono salvati, mentre la ragazza è morta praticamente sul colpo. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, ma il 26enne sembrerebbe essere risultato leggermente positivo all'alcol test.