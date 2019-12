in foto: Ilaria Lai

Sarebbe risultato positivo all'alcol test il 26enne che ieri ha travolto e ucciso la coetanea Ilaria Lai. La giovane, residente a Fontana Liri, Frosinone, stava andando in chiesa ad Arce per la messa della notte di Natale. Era a bordo di una Lancia Ypsilon con il papà, quando la loro automobile si è scontrata con una Giulietta guidata da un ragazzo di Monte San Giovanni Campano. Ilaria è morta praticamente sul colpo, mentre il padre e l'investitore sono rimasti feriti. Stando a quanto riporta il quotidiano locale Ciociaria Oggi, il tasso alcolemico del ragazzo alla guida della Giulietta sarebbe risultato leggermente superiore al limite consentito.

La ricostruzione dell'incidente

Come detto, padre e figlia stavano andando alla chiesa di Sant'Eleuterio ad Arce per la messa di Natale. Mancava poco alla mezzanotte. All'altezza di un bivio le due macchine si sono scontrate violentemente. Niente da fare per la ragazza, morta praticamente sul colpo. Ferito gravemente il papà, trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Trinità di Sora. Non è in pericolo di vita e la sua prognosi è di 30 giorni. Anche il ragazzo alla guida dell'altra automobile è stato visitato dai sanitari del 118, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Come anticipato, sarebbe risultato leggermente positivo all'alcol test. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire nei minimi dettagli la dinamica del tragico incidente. La salma della ragazza è a disposizione dell'autorità giudiziaria.