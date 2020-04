in foto: L’attrice Patricia Millardet, morta a 63 anni

L'attrice francese Patricia Millardet è morta all'ospedale San Camillo di Roma per una crisi cardiaca. Aveva compiuto da pochi giorni 63 anni. Nata a Mont-de-Marsan, Francia sud occidentale, si era trasferita alla fine degli anni '80 in Italia, prima sull'Appia Antica e poi a Castel Gandolfo, paese affacciato sull'omonimo lago nel parco regionale dei Castelli Romani.

Patricia Millardet, famosa per il ruolo della giudice Conti ne ‘La Piovra'

Aveva recitato come comparsa ne ‘Il tempo delle mele', ma in Italia è famosa soprattutto per aver interpretato il magistrato Silvia Conti nella serie ‘La Piovra' andata in onda sui canali Rai. Il suo ultimo lavoro risale al 2002/2003, quando recitò nella fiction ‘Il bello delle donne'. Millardet entrò a far parte de ‘La Piovra' a partire dalla quarta stagione e ci restò fino alla decima. La sua giudice Silvia Conti vive una storia d'amore con il commissario Cattani interpretato da Michele Placido. Remo Girone, il cattivo della serie, parlò di lei in un'intervista rilasciata qualche anno fa al Corriere della Sera: