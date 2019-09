in foto: Francesca Jacobone

È morta la presidente di Zètema Progetto Cultura, Francesca Jacobone. I dipendenti dell'azienda municipalizzata che opera nel settore Cultura a Roma, insieme all’Amministratore Delegato Remo Tagliacozzo, al Direttore Generale Roberta Biglino e al Collegio Sindacale, hanno espresso il loro dolore, si legge in una nota dell'azienda, per l’improvvisa scomparsa della presidente. Jacobone guidava l'azienda dal 2017 ed era docente di Economia dei Sistemi Produttivi e di Complementi dei Sistemi Produttivi al Dipartimento Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre. "Nel corso del suo mandato ha saputo infondere energia, innovazione e visione strategica alle attività della nostra società. Ci lascia il ricordo di una donna brillante e impegnata nella società civile e nella professione. L’intera azienda si stringe attorno alla sua famiglia", ha dichiarato l'amministratore delegato Remo Tagliacozzo.

– "Ho appreso dell'improvvisa e prematura scomparsa di Francesca Jacobone. Voglio esprimere il mio cordoglio in questo momento di dolore e la mia vicinanza ai figli, ai familiari, agli amici e ai dipendenti dell'azienda che Francesca guidava con energia, tenacia e coraggio dal 2017", ha dichiarato il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo. "La ringrazio per il pezzo di strada che abbiamo percorso insieme, per le piccole e grandi imprese costruite alle quali ha lavorato dentro e fuori da Zètema. Tante di queste rappresentano il futuro dell'impresa e a tante di queste dipendenti e collaboratori continueranno a lavorare, affinché l'impegno di questa donna forte e di grande spirito e volontà non vada perso".