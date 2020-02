in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

È morta all'età di ottantacinque anni Agnese Cristofori in Piantadosi, l'ultima burattinaia di Roma. Lutto al Gianicolo per la scomparsa dell'artista del teatrino di Pulcinella, un appuntamento fisso del fine settimana durante le passeggiate sul colle romano, che ha allietato generazioni. A riportare la triste notizia Il Corriere della Sera. Agnese, deceduta per una grave crisi respiratoria all'ospedale San Camillo a seguito di complicazione al cuore, era vedova di Carlo, arrivato da Napoli nel secondo dopoguerra e diventato celebre nella Capitale per i suoi spettacoli. Ha lavorato fino all'ultimo, prima che la malattia la cogliesse impedendoglielo e costringendola in ospedale. Continuava a fare spettacoli il pomeriggio del sabato o della domenica e a far divertire i bambini che insieme ai genitori si intrattenevano a guardare i burattini.

Agnese chiedeva ciucci e biberon ai bimbi dopo lo spettacolo

Come riporta l'articolo firmato da Fabrizio Peronaci, Agnese, dando voce a Pulcinella, chiedeva ai bimbi ciucci e biberon subito dopo lo spettacolo. Un gioco che ha aiutato le mamme a svezzare tantissimi piccoli. Fu proprio ad Agnese che quasi vent'anni fa il presidente Ciampi assegnò il titolo di cavaliere del lavoro per meriti artistici. Ora a portare avanti la tradizione di famiglia sarà la figlia Antonella, insieme al nipote di Carlo e Agnese, il teatrino di Pulcinella al Gianicolo non chiuderà.