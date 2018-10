in foto: Lo stabile abbandonato in via dei Lucani 26 a San Lorenzo dov’è stato trovato il corpo di Desiree

Desirée, 16 anni, è stata trovata morta tra i ruderi di uno stabile abbandonato in via dei Lucani 26 nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato, intervenuta sul posto a seguito della chiamata anonima ricevuta la mattina del 19 ottobre. Il medico legale ha trovato segni di violenza sul corpo senza vita abbandonato all'interno della struttura fatiscente. Tutto è ancora da ricostruire: si cercano elementi, si interrogano persone. Non si spiegano infatti cosa ci facesse all'interno di quel posto angusto in cui è stata ritrovata, né come ci sia arrivata o se ce l'abbia portata qualcuno. Per fare chiarezza sulle cause della morte sarà necessario attendere i risultati degli esami autoptici sulla salma, messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Al momento ogni ipotesi è al vaglio. I poliziotti del Commissariato San Lorenzo hanno ascoltato il padre e la madre di Desirée che hanno raccontato come la sera dell'accaduto fossero al corrente che la figlia dovesse restare a dormire da un'amica a Roma. La giovane infatti era residente a Latina e si trovava occasionalmente nella Capitale.

Ragazza morta trovata in uno stabile abbandonato a San Lorenzo

La ragazza, inizialmente riconosciuta per una donna di età compresa tra i 20 e i 25 anni, è stata trovata morta in uno stabile abbandonato nel quartiere dei San Lorenzo, in via dei Lucani 26. A segnalare la presenza del corpo senza vita una chiamata anonima arrivata in Questura alle ore 4, probabilmente proveniente da una cabina telefonica. L'hanno trovata a terra, senza documenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Lorenzo, insieme alla Polizia Scientifica che hanno svolto i rilievi e stanno indagando sul caso. Sono in corso gli accertamenti. Gli investigatori dovranno iniziare da cadavere abbandonato per trovare altri indizi e rispondere a molte domande.