in foto: Foto di Guido Baldi

Si accorge di essere stato morso a un dito da una vipera mentre lavorava in campagna, corre al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo che però non ha il siero. E' successo mercoledì sera a un anziano contadino di Civitavecchia che è stato protagonista di un fatto curioso, con il lieto fine grazie all'intervento della polizia stradale. Gli agenti con una staffetta lo hanno salvato, passandosi il prezioso medicinale a metà strada, prendendolo dal Policlinico Gemelli di Roma e facendolo arrivare a destinazione in ospedale per la somministrazione in tempi record. Secondo le informazioni ricevute la vittima del rettile sta bene e si trova in osservazione presso la corsia di Medicina del nosocomio della città sul litorale nord della provincia di Roma.

Morso da una vipera

L'ospedale San Paolo ha confermato a Fanpage.it quanto detto dall’agricoltore ma ha anche spiegato che, come da protocollo, solo tre centri antiveleno nel Lazio possono avere il siero antivipera. Gli agenti di stanza al nosocomio, del distaccamento del Commissariato, hanno avvertito i colleghi della polizia stradale di Ladispoli-Cerveteri. Grazie a una staffetta di due auto di servizio chiamate “pantere” gli agenti si sono incontrati all'intersezione della Roma-Fiumicino con l'A12 Roma-Civitavecchia e hanno fatto arrivare il medicinale in ospedale quasi subito, salvando la vita all’uomo.