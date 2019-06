Marco Castoldi, in arte Morgan, ha annunciato le nuove date dei suoi concerti in giro per l'Italia. Una di queste sarà il 25 luglio nella magnifica location del Castello di Santa Severa a Santa Marinella, a Roma. L'annuncio è stato dato sulla pagina Facebook ufficiale del cantante, recentemente balzato agli onori delle cronache per la notifica dello sfratto dalla sua abitazione di Monza, nella quale vive da diversi anni. Il cantante avrebbe dovuto lasciare la sua abitazione il 14 giugno ma, a causa di un malore avuto nella mattina, lo sfratto è stato rinviato al 25 giugno. E adesso Morgan sta cercando i soldi necessari ad acquistare nuovamente l'abitazione: in una settimana deve mettere insieme circa 200mila euro. La mattina dello sfratto molte persone, tra amici e fan, sono andati sotto casa del cantante per impedire che l'ufficiale giudiziario potesse portare a termine l'allontanamento dalla casa. Tra loro, anche Andy, amico intimo di Morgan e fondatore dei Bluvertigo insieme a lui.

Morgan, il pignoramento dell'abitazione deciso nel 2017

"Ringrazio tutte le persone che mi hanno appoggiato con serietà e amicizia, alcuni dei quali hanno dedicato questa giornata alla mia causa assentandosi dal loro lavoro e in particolare Jessica che è stata solidale e disponibile con la sua presenza portando anche la piccola Lara che così ha potuto conoscere finalmente la sua casa e trascorrere del tempo con suo papà. Non tutti i mali vengono per nuocere". Queste le parole condivise su Facebook da Morgan dopo che l'ufficiale giudiziario è andata via dalla sua abitazione. Per protesta contro il pignoramento, stabilito dal Tribunale di Monza alla fine del 2017, Morgan ha affisso sulla porta di casa alcuni articoli della Costituzione. "Io promuovo la cultura nazionale", ha detto. "E questa casa è il mio luogo di lavoro, il che è un diritto garantito dalla Costutuzione".