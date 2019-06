Il caldo e le temperature alte non hanno risparmiato due escursionisti romani, che avevano deciso di trascorrere una giornata tra gli alberi e i sentieri dei Monti Lepini, vicino Carpineto Romano. Quella che doveva essere una giornata all'insegna del divertimento stava per trasformarsi in un vero incubo per gli uomini di 52 e 59 anni, che nel corso dell'escursione hanno perso l'orientamento a causa delle temperature elevate e non sono più riusciti a trovare la via del ritorno per raggiungere le loro macchine. Gli escursionisti si sono persi tra la vegetazione, ma fortunatamente sono stati ritrovati dagli agenti delle forze dell'ordine e dai carabinieri dopo sei ore di ricerche, avvisati proprio dai due uomini. Tanto spavento per le loro condizioni di salute, ma in base ai primi accertamenti effettuati dal personale sanitario sembra che non ci siano complicazioni rilevanti, se non un senso di smarrimento dovuto a un'eccessiva esposizione al Sole.

Gli escursionisti sono stati trovati sui Monti Lepini dopo ore di ricerche

I due uomini non sono escursionisti professionisti, ma solitamente nel fine settimana o nei giorni liberi si divertono a percorrere le salite delle montagne a loro vicine. Questa volta erano partiti con entusiasmo da piana della Faggeta, ma una volta arrivati sul Monte Semprevisa entrambi hanno iniziato ad accusare le temperature afose, con il Sole che intorno alle 17 era alto e colpiva con i suoi raggi le loro teste. Gli uomini sono stati presi dai crampi e hanno contattato un loro parente, chiedendo disperatamente aiuto. In pochi istanti si è attivata la macchina dei soccorsi, anche con l'aiuto di un elicottero del 118. Fortunatamente entrambi gli escursionisti sono stati trovati sani e salvi, nonostante il grande spavento. Gli uomini hanno potuto far tranquillamente ritorno nelle loro case.