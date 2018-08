in foto: Il getto d’acqua

Una tubatura è esplosa a Monteverde. Una scena apocalittica ha risvegliato i residenti del quartiere che hanno assistito con stupore al getto d'acqua alto circa 10 metri arrivare fino all'ultimo piano dei palazzi, come fosse un geyser islandese. È successo questa mattina a Roma. "Abbiamo sentito un boato, poi, scorrere acqua, simile al rumore di una cascata o di un fiume in piena – ha raccontato a Fanpage una persona che vive in uno degli appartamenti circostanti – mi sono affacciato alla finestra e ho avuto paura". A dare l'allarme gli abitanti, preoccupati dei danni che poteva creare una perdita d'acqua così grande. La rottura infatti, ha provocato una voragine nel manto stradale che ha inghiottito un'auto parcheggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma e i vigili urbani che hanno ricevuto la telefonata intorno alle ore 6. Nonostante il grande spavento, secondo le informazioni ricevute, nessuno è rimasto ferito. La strada è stata chiusa per qualche ora per agevolare le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Intervenuti anche i tecnici di Acea che hanno lavorato per riparare la rottura. A causa della grande perdita alcune abitazioni sono rimaste senza acqua mentre altre hanno un flusso idrico basso.