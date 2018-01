Un dramma della disperazione che stava per consumarsi a Roma, sul Ponte Tazio, nel cuore del quartiere Monte Sacro: un ragazzo di 23 anni ha infatti tentato di suicidarsi lanciandosi la ponte che collega piazza Sempione con via Nomentana Nuova, ma è stato salvato da alcuni passanti, che notando la scena sono prontamente intervenuti salvandolo prima che si lanciasse.

Il giovane voleva farla finita, a suo dire, perché in difficoltà economiche: uscito di casa per comprare una bombola di gas da portare alla madre per scaldarsi, e non avendo soldi, aveva provato a fare l'elemosina, racimolando però pochi centesimi. Da qui, la decisione di lanciarsi dal parapetto, prima che un trentunenne romano lo afferrasse ad un braccio, chiedendogli di ripensarsi. Dopo circa quindici minuti di "trattative", durante i quali il trentunenne non ha mai lasciato la presa, il ragazzo è rientrato in strada, per essere poi definitivamente salvato dalle volanti della polizia. A quel punto, un passante ha deciso di "consolarlo" offrendogli i venti euro necessari per comprare l'agognata bombola di gas per la madre.