in foto: Foto scattata da Roberto Giancaterina e pubblicata sul gruppo Facebook Meteo neve Roma e Castelli

Stamattina i quartieri di Roma est Montesacro e Tufello si sono risvegliati completamente imbiancati. Una forte grandinata si è abbattuta nella notte sul quadrante est della Capitale e grandi chicchi di grandine si sono depositati sulle strade tanto che molti cittadini in un primo momento hanno pensato si trattasse di neve. "Bella Grandinata questa mattina a Roma Montesacro , sembra quasi graupel", si legge sul gruppo Facebook Meteo neve Roma e Castelli, che ha pubblicato diverse fotografie del fenomeno atmosferico.

Grandinata nella notte, ma oggi sole su tutta Roma.

La grandinata si è verificata poco prima dell'alba e questa mattina in molti cortili sono ancora presenti resti del manto bianco, come si vede nelle fotografie inserite nella gallery fotografica. Per tutta la giornata di oggi, stando alle previsioni meteorologhe sui principali siti, il tempo dovrebbe rimanere sereno su tutta la città di Roma.