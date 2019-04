Un incendio si è sviluppato all'ultimo piano di un appartamento all'ultimo piano di una palazzina al civico 113 di via Monte Bianco, nel quartiere di Montesacro a Roma, attorno alle 11.30 di oggi, sabato 13 aprile. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco, che hanno raggiunto l'appartamento con l'ausilio di un'autoscala e faticato più di mezz'ora prima di domare le fiamme.. Una grande nube nera si è alzata in cielo ed era visibile da tutto il quartiere e da quelli limitrofi. La Polizia Locale ha interdetto l'accesso alla strada per consentire le operazioni di soccorso ed evacuato temporaneamente lo stabile. In via Monte Bianco anche diverse autoambulanze ma non è noto se ci siano feriti o intossicati. Ancora non sono noto le cause dell'incendio che saranno appurate dai pompieri nel corso di un sopralluogo.