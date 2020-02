Da qualche settimana ha chiuso lo storico alimentari e tavola calda di piazzale Adriatico, nel cuore del quartiere Montesacro di Roma. Un negozio di quartiere che faceva parte dello stesso paesaggio ormai, tanto che in molti si ostinavano a chiamarlo con il suo storico nome, Demofonti, nonostante da molti anni avesse cambiato gestione. Poi dopo anni di crisi e di una gestione non proprio oculata, è arrivata la chiusura. Saracinesche abbassate e un vuoto nel centro della piazza, una zona in piena espansione dove l'apertura di locali, pub e pizzerie in pochi anni ha cambiato il volto di Montesacro e Città Giardino, da tranquillo quartiere benestante con una vita serale pressoché nulla, a zona di divertimento e nuova centralità per i consumi legati alla società.

Un vuoto che, si dice insistentemente da settimane, potrebbe essere riempito dall'apertura di un McDonald's al posto della tavola calda. Il locale è abbastanza grande per ospitare un fast food della catena, soprattutto ora che molti locali cominciano a essere quasi completamente automatizzatio. Ancora non ci sono notizie certezze in merito, ma già il quartiere è sul piede di guerra.

Le ragioni dei residenti contro il McD0nald's

Almeno tre le ragioni che portano molti dei residenti a dire no all'apertura del McDondald's: la presenza di un nuovo esercizio commerciale che porterebbe traffico in una zona già congestionata; la vicinanza a diverse scuole proprio quando molti genitori combattono contro l'abitudine mangiare junk food; la necessità per il quartiere di avere servizi e negozi di prossimità, per una popolazione che si fa sempre più anziana, e non solo di ristoranti e locali aperti fino a tardi la sera.