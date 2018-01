La denuncia degli animalisti è arrivata nella giornata di ieri: "Ignoti hanno distrutto la statua dedicata ad Angelo, il cane ucciso barbaramente a Sangineto. Il monumento era stato inaugurato nel Parco Ravizza del quartiere Monteverde il 21 gennaio 2017". Così in una nota Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi Movimento Animalista, che ha anche sporto formale denuncia presso le autorità competenti. "Avete distrutto un simbolo di pace e amore. – scrive Rinaldo Sidoli, portavoce del Movimento Animalista – Avete ucciso un'altra volta Angelo. Quella statua rappresenta il rispetto della vita affinché non vinca sempre la cultura della violenza e della morte".

Era il giugno del 2016 quando quattro giovani ragazzi di Sangineto in Calabria, decidevano di uccidere Angelo, un cane di strada buono e molto amato in paese, massacrandolo e torturandolo. Una violenza immotivata e ingiustificabile, filmata e poi caricata online. La statua era stata apposta per ricordare il cagnolino e come monito contro la sofferenza che gli uomini infliggono inutilmente agli animali, per gioco o puro divertimento.