Ha sparato quattro colpi di pistola ad altezza uomo ed è stato fermato dai carabinieri. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre a Monterotondo Scalo, in provincia di Roma. Secondo le informazioni apprese l'autore del gesto è un settantaseienne che ha mirato in direzione dell'avvocato difensore della controparte in un processo civile, un vicino di casa.

Spari a Monterotondo Scalo: nessun ferito

Dissapori che sarebbero nati da questioni legate alla difesa del proprio vicino. Erano circa le 15.30 quando l'uomo preso dalla collera e armato di pistola, mirato verso l'avvocato, ma i proiettili non lo hanno colpito. Ora la posizione è al vaglio degli inquirenti e l'uomo dovrà rispondere delle accuse a suo carico. Durante l'aggressione i proiettili hanno danneggiato la vetrina di un ufficio postale, ma fortunatamente non è rimasto ferito nessuno.

L'aggressore ha nascosto la pistola in un cespuglio

Una vicenda che poteva finire in tragedia ma che non ha avuto risvolti gravi, solo tanta paura per il legale e la sua famiglia. L'uomo si è poi disfatto dell'arma, nascondendola in un cespuglio, successivamente ritrovata dai carabinieri. Si tratta di una pistola, illegalmente detenuta, una Beretta calibro 7,65.