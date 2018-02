Nel corso di un controllo stradale di routine, una donna alla guida di un'utilitaria non si è fermata all'alt e ha aggredito i carabinieri. Anzi, prima ha rallentato la sua corsa, poi è ripartita bruscamente urtando con il paraurti la gamba di uno dei militari, che è rimasto lievemente contuso. L'episodio è accaduto in via Amendola a Monterotondo, provincia di Roma. Rintracciata lei e il passeggero che era con lei, la donna ha cominciato ad aggredire i carabinieri. Nel corso di successivi controlli è stato appurato che la macchina con cui è scappata era sottoposta a sequestro amministrativo per una precedente violazione al Codice della Strada. La signora, una 40enne del posto, è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione di Mentana hanno arrestato una 40enne del posto per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. Ora si trova agli arresti domiciliari, mentre il veicolo è stato sequestrato.

Arrestato un pusher nel centro storico di Monterotondo.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Eretina hanno arrestato un 32enne del posto nel centro storico di Monterotondo. Il ragazzo era già noto alle forze dell'ordine a causa dei suoi numerosi precedenti specifici, per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente. I militari hanno proceduto a una perquisizione domiciliare e hanno rinvenuto 15 grammi di cocaina e la somma di 500 euro in contanti. Il ragazzo è stato arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari.