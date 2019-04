Tragedia sulla strada a Montefiascone, in provincia di Viterbo, dove Renzo Ceccariglia, 72 anni, è morto in un incidente stradale. Il dramma è accaduto intorno alle ore 8 di questa mattina, lunedì 15 aprile, proprio durante la Settimana Santa che anticipa la domenica di Pasqua. Secondo le informazioni apprese, al momento dell'accaduto Renzo era alla guida della sua auto, una Rover Mg, e stava percorrendo via San Flaviano, nei pressi dell'omonima Basilica al centro del Comune del Viterbese quando, per cause non note e ancora in via d'accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro un palo. L'impatto è stato così violento da non lasciargli scampo. Inutili i soccorsi prestati dai vigili del fuoco e dal personale sanitario del 118, arrivati a seguito della chiamata d'emergenza, per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso a seguito delle gravi ferite e traumi riportati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montefiascone, che hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento si ipotizza che l'uomo abbia perso il controllo dell'auto a causa di un malore improvviso.

Renzo Ceccariglia morto in un incidente stradale

Renzo Ceccariglia era un poliziotto in pensione, con la passione per le auto d'epoca e le corse. Era una persona molto conosciuta a Montefiascone per aver gareggiato in numerose corse, salendo sul podio di competizioni a livello nazionale. Tra i tanti traguardi, impossibile dimenticare la vittoria della ‘Targa Florio', che Renzo raggiunse a bordo della Pantera. Montefiascone si è stretto intorno al dolore della famiglia, tantissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio per la perdita di una persona molto amata, che è morta sulla strada, luogo che più amava e alla quale si è sentito unito per tutta la vita con un legame indissolubile.