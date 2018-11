in foto: Andrea Durantini scomparso dal lago di Bolsena

Un uomo è scomparso sabato scorso sulle rive del lago di Bolsena, a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Si tratta di Andrea Durantini, 37 anni, nato a Pordenone ma residente nel Comune dell'alto Lazio. I famigliari hanno denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine perché non è più rientrato a casa. Secondo le informazione apprese pare che sia svanito nel nulla, i soccorritori hanno trovato la sua automobile nei pressi del lungolago, ma dentro non c'era nessuno. Sono in corso le ricerche: militari, vigili del fuoco, protezione civile e polizia provinciale stanno battendo interamente l'area in cui si ipotizza sia stato visto l'ultima volta. Un'operazione, quella in corso, a 360 gradi, sono al vaglio anche le acqua del lago dove si sono immersi i sommozzatori mentre la zona è sorvolata da elicotteri e droni.

Sul caso indagano i carabinieri di Montefiascone che stanno cercando di ricostruire il contesto in cui l'uomo è scomparso. I militari stanno ascoltando alcuni testimoni che pare l'abbiano visto nei giorni scorsi per capire se ci sia una zona in particolare dove cercare. Al momento nessuna pista è esclusa, una delle ipotesi è che sia annegato nel lago, intrappolato dalle alghe, o forse a causa di un malore.