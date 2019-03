Dramma a Monte San Biagio, nel territorio della provincia di Latina, dove il cadavere di un uomo è stato trovato chiuso all'interno di un'auto. Il corpo è stato notato tra le 7 e le 8 di questa mattina, lunedì 25 marzo, da un passante che ha dato l'allarme e ha contattato le forze dell'ordine, preoccupato per le condizioni di salute dell'uomo. La macchina, una Fiat Punto, era parcheggiata nella zona del campo sportivo e dai finestrini si vedeva la sagoma di una persona che sembrava priva di sensi. La vittima non è stata ancora identificata, ma secondo le primissime informazioni pare si tratti di un uomo del posto sulla cinquantina, deceduto, per cause al momento non note e in via d'accertamento, probabilmente durante la notte. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e il personale sanitario del 118, arrivato in ambulanza. Inutili i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Sul caso stanno indagando i militari del reparto scientifico che hanno svolto i rilievi del caso e dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sul corpo, da un primo esame non sembrano esserci segni di violenza, ma per capire cosa abbia provocato il decesso saranno necessari accertamenti. La salma è stata portata in obitorio e si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa che venga disposta l'autopsia. Sul caso gli investigatori mantengono al momento massimo riserbo. Sarà necessario attendere i risultati degli esami autoptici che potranno fare chiarezza sulla causa della morte. Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio.