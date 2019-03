Un uomo di trentacinque anni è stato fermato per atti osceni in luogo pubblico dalla polizia di stato: secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo si avvicinava con una scusa alle vittime prescelte, per poi masturbarsi davanti a loro. Sono state proprio le segnalazioni di alcune delle sue vittime a dare il via alle indagini da parte della Polizia del commissariato Monte Mario, che quest'oggi è riuscita ad identificare l'uomo e notificargli una sanzione amministrativa, che in questi casi varia da cinquemila a trentamila euro.

Il trentacinquenne, risultato essere un cittadino italiano, aveva un vero e proprio modus operandi: mentre girava in strada a bordo della propria auto, individuava le proprie vittime, per lo più giovani donne, e gli si avvicinava con una scusa, spesso fingendo di chiedere loro indicazioni stradali. A quel punto, mentre le ragazze erano vicino al finestrino per dargli le indicazioni, inizia a masturbarsi davanti a loro. Gli agenti del commissariato di Monte Mario, attraverso alcuni appostamenti in seguito alle segnalazioni ricevute, sono così riuscito ad individuarlo e notificargli la sanzione amministrativa prevista per atti osceni in luogo pubblico.