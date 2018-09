L'estate sta finendo ed è tempo di andare funghi, che si attendono spuntare rigogliosi nel sottobosco dopo questo fine stagione segnato dalle piogge. Così una coppia di giovani ragazzi di Tivoli, 24 anni lui e 19 lei, si sono avventurati per i boschi del Monte Gennaro, una delle cime dei Monti Lucretili in provincia di Roma, a caccia proprio di funghi, ma hanno finito per perdere il sentiero non riuscendo a trovare la strada per tornare alla propria auto.

I due ragazzi così hanno chiamato nel tardo pomeriggio di lunedì 3 settembre il numero unico per le emergenze, chiedendo aiuto. Immediatamente sono scattate le ricerche, svolte dai carabinieri della stazione di Marcellina e assieme al personale del Soccorso Alpino. Ritrovati dopo alcune ore dai militari, i ragazzi sono apparsi in buona salute. Per loro solo un bello spavento.

Solo alcuni giorni fa a perdersi mentre andava a funghi era stata invece un'anziana nei boschi attorno a Priverno, in provincia di Latina. La donna è stata recuperata dal personale dei vigili del fuoco, guidati dalle istruzioni fornite dalla donna tramite il suo telefono cellulare.