in foto: L’anziana tratta in salvo dai vigili del fuoco

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 3 settembre, per una donna anziana di 73 anni. La signora si è recata a raccogliere funghi nelle zone boschive di Priverno, nella provincia di Latina, in località Boschetto, ma ha improvvisamente perso il senso dell'orientamento, non riuscendo più a ritrovare la strada di casa. Per fortuna, è stata la donna stessa a lanciare l'allarme e a contattare le forze dell'ordine: la richiesta di aiuto è arrivata al Comando Operativo dei vigili del fuoco, che hanno immediatamente avviato le ricerche, unitamente al personale Tas – Topografia applicata al soccorso – e alla sala operativa dei carabinieri.

Prezioso anche il contributo della donna, che non si è fatta prendere dal panico e ha saputo dare indicazioni ai soccorritori circa il luogo in cui si trovava. I vigili del fuoco, dopo attenta e mirata ricerca, sono riusciti a rintarcciare la 73enne e a condurla al di fuori della zona boschiva, in un'area sicura. A scopo precauzionale, la donna è stata consegnata alle cure dei sanitari del 118, anche loro giunti prontamente sul luogo.