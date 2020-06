Tragedia ieri pomeriggio alla Montagnola, in via Francesco Acri. Un uomo di 57 anni è caduto dalla finestra della sua abitazione ed è morto sul colpo. Fatale l'impatto col suolo: il 57enne, infatti, è caduto da un'altezza considerevole: casa sua era al quarto piano del palazzo, ed era impossibile si salvasse dopo un volo di così tanti metri. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno tentato invano di rianimare l'uomo: per lui, purtroppo, non c'era però nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto non sono giunti solo i soccorritori del 118, ma anche i carabinieri della Compagnia Roma Eur per gli accertamenti del caso. Le indagini hanno permesso di scoprire che l'uomo abitava proprio nell'appartamento dal quale è precipitato. La salma è stata affidata ai familiari. Non è noto se il 57enne sia stato vittima di un terribile incidente o se il suo sia stato un gesto volontario dettato dalla disperazione. Certo è che si tratti di una tragedia, da qualunque angolo la si voglia guardare. Un uomo è stato strappato brutalmente alla vita e i suoi familiari stanno piangendo quanto accaduto.

A quanto si apprende, l'uomo è stato trovato riverso in strada da un passante, che ha dato subito l'allarme e chiamato i soccorsi. Una scena terribile quella che si è parata davanti all'uomo, con il 57enne riverso in una pozza di sangue a causa della caduta dal quarto piano, avvenuta poco dopo le 16 del pomeriggio.