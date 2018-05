Altri venti rinvii a giudizio e una condanna. Questo il primo esito del terzo filone dell'inchiesta sul Mondo di mezzo romano. Tra coloro che dovranno affrontare il giudizio ci sono nomi già comparsi e finiti a processo negli altri rami dell'indagine, dal ras delle cooperative Salvatore Buzzi all'ex direttore generale di Ama Giovanni Fiscon, ma anche nomi nuovi come Francesco D'Ausilio, ex capogruppo del Partito democratico in Campidoglio e il suo ex capo segreteria Salvatore Calogero Nucera. A loro la procura contesta i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e finanziamento illecito. Nelle parole degli inquirenti avrebbero "facilitato sul piano politico istituzionale l'aggiudicazione delle procedure negoziate indette dal Dipartimento tutela Ambiente" per quanto riguarda "dieci procedure negoziate riservate alle cooperative sociali e riferite a 10 lotti", ottenendo in cambio "la promessa di corresponsione del 5% del valore dei lotti assegnati con le 10 procedure negoziate citate".

L'unica condanna riguarda un collaboratore di Buzzi, Emilio Gammuto, già condannato a tre anni nel filone principale dell'inchiesta. A processo finirà, tra gli altri, anche un'ex collaboratrice di Buzzi, Clelia Logorelli, Giampaolo Cosimo De Pascali, appuntato dei carabinieri e all'epoca dei fatti in servizio presso l'Ufficio direzione Sovrintendenza centrale Servizi di Sicurezza, il presidente della cooperativa ‘Capodarco' Maurizio Marotta. Rinvio a giudizio anche per gli imprenditori Flavio Ciambella, Fabrizio Amore e Gabriella Errico.