Hanno lanciato bottiglie di vetro contro un autobus per festeggiare la vittoria della nazionale brasiliana. È successo il 2 luglio. Il 2 a 0 contro il Messico di ieri della squadra dell'America Latina ha provocato grande entusiasmo in due cittadini brasiliani che, sotto l'effetto dei fumi dell'alcol hanno colpito e danneggiato il lunotto posteriore di un mezzo della linea Atac 314 con delle bottiglie di vetro. A dare l'allarme l'autista dell'autobus che si trovava in via Collatina, all'altezza del civico 321. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che stavano passando in zona a bordo della gazzella. I militari li hanno fermati e arrestati con le accuse di danneggiamento e resistenza al Pubblico Ufficiale.

Bottiglie di vetro contro bus

I responsabili del gesto sono due uomini di 40 e 43 anni, che a seguito di accertamenti sulla loro identità si sono rivelati senza fissa dimora. Secondo le informazioni ricevute dalle forze dell'ordine gli autori dei gesto avevano "alzato troppo il gomito" quando, esultanti per la vittoria della squadra di calcio del cuore, la nazionale brasiliana, hanno lanciato con forza le bottiglie di vetro contro il mezzo adibito al trasporto pubblico, danneggiandolo. I militari, che sono intervenuti e hanno assistito alla scena, sono rimasti leggermente feriti e sono stati medicati presso il Policlinico Casilino.