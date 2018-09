Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla rampa che, da via Monachina, porta su via Aurelia all'estrema periferia ovest della città. Qui una vettura ha travolto, a seguito di un tamponamento, ha travolto un uomo e i due figli piccoli che camminavano sul ciglio della strada. Da quanto si apprende i due bambini e il padre sono in gravi condizioni.

Soccorsi dal personale sanitario del 118 giunto sul posto i tre feriti sono stati trasferiti in codice rosso in ospedale dove sono ricoverati. Una donna che si trovava con loro è uscita illesa dall'incidente. Sul posto la Polizia Locale che sta eseguendo i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Identificati e ascoltati gli automobilisti coinvolti nel sinistro, che da quanto si apprende non avrebbero riportato conseguenze.