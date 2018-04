in foto: Discoteca Qube, Roma – Foto Facebook

"Infastidito dalla musica troppo alta e dagli schiamazzi", come lui stesso ha raccontato ai carabinieri, ha tentato di incendiare la discoteca Qube di via di Portonaccio con una bomba molotov. Si tratta di un un uomo che abita in un condominio adiacente al locale che ospita le serate del Muccassassina. Il 49enne è stato inchiodato dalle riprese delle telecamere di sicurezza: nelle immagini passate al setaccio dai militari si vede infatti l'uomo danneggiare una porta a vetro e lanciare all'interno della discoteca una bottiglia di plastica con innesco contenente del liquido infiammabile. I video delle telecamere non hanno lasciato scampo al vicino del locale, che ha subito ammesso le sue responsabilità: "L'ho fatto perché mi dava fastidio la musica troppo alta e i continui schiamazzi dei clienti all'esterno del Qube", si è giustificato con i carabinieri che si sono recati a casa sua. Già noto alle forze dell'ordine come assuntore di sostanze stupefacenti, è stato denunciato per incendio doloso e danneggiamento.

Vicino infastidito lancia una molotov contro il Qube

Ad avvertire i carabinieri è stato il gestore della discoteca, che ieri mattina si è accorto di quanto avvenuto nella notte di domenica. Le fiamme, fortunatamente, non si sono propagate, ma sono rimaste circoscritte alla bottiglia e non hanno provocato grandi danni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone.