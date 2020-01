"Ciao, sono Salvo e ho un ristorante, mi lasci il tuo numero di telefono?" con queste parole un uomo attira le studentesse avvicinandosi loro davanti alle università ‘La Sapienza' e ‘Roma Tre'. Una scusa per poi passare ad abbracci e baci. Succede nella Capitale, dove i carabinieri stanno indagando per risalire all'identità del molestatore che ha già infastidito diverse ragazze. Vittime delle avance dell'uomo le studentesse, che hanno denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. Ora i militari lo stanno cercando, battendo la zona mattina e pomeriggio.

Molestatore abbraccia e tenta di baciare le studentesse

Secondo le informazioni apprese, l'uomo trascorre la giornata nei paraggi delle università, nel tentativo di provare un approccio con le ragazze. Si presenta con il nome di Salvo, e chiede loro il numero di telefono con la scusa della promozione del suo ristorante. In alcuni casi, come è emerso dai racconti che le studentesse hanno fatto ai carabinieri, iniziava a prendersi confidenze ingiustificate abbracciandole senza motivo, per poi tentare di baciarle.

L'appello delle studentesse sui social: "Fate attenzione"

Gli studenti hanno pubblicato segnalazioni sui social network, raccontando l'accaduto agli utenti, per diffondere la notizia il più possibile, servendosi dei vari gruppi universitari, oltre che del passaparola. Le studentesse che si sono imbattute in questo fantomatico ‘Salvo' hanno esso in guardia le loro coetanee: "Se vedete qualcuno che cerca un approccio con voi nei pressi dell'università, state attente. Non dategli il vostro numero e allontanatevi".