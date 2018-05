Modifica telai e targhe, poi rivende le moto rubate: arrestato

Un 42enne di nazionalità egiziana è stato arrestato a Roma dai carabinieri del nucleo radiomobile della Capitale con le accuse di riciclaggio e ricettazione. Nel suo garage in via San Giovanni Bosco sono state trovate nove motociclette modificate e tre telai di automobili denunciate come rubate.