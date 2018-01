in foto: Foto Trenomania.it

Il corpo dilaniato e fatto a pezzi da un treno in corsa. Valerio, 15 anni, era nudo e aveva le dita delle mani mozzate. E' mistero a Labico, piccolo comune all'interno della Città metropolitana di Roma. Ieri mattina, lungo i binari della ferrovia Napoli-Cassino, sono stati ritrovati i resti del cadavere del ragazzo, il suo cellulare e una scarpa da ginnastica bianca. "Abbiamo trovato pezzi del suo cellulare sui binari. Dobbiamo aspettare l’esame del Dna", ha scritto la mamma sui social network, che poche ore prima aveva denunciato la scomparsa di suo figlio.

Suicidio o omicidio? Per ora gli investigatori non si sbilanciano, tutte le ipotesi sono ancora al vaglio. "Valerio non si sarebbe mai tolto la vita, non c'era motivo e non mi avrebbe mai dato un dolore così grande. Deve essere stato un incidente oppure qualcuno lo ha spinto sotto il treno, altrimenti perché l'avrebbero ritrovato con le mani mozzate? Poi dicono che fosse nudo", ha raccontato il papà del ragazzo al Messaggero.

Venerdì sera, dopo una discussione, Valerio si chiude nella sua camera. "L'ho sentito uscire dalla stanza, ma pensavo che fosse solo sceso a mangiare perché non aveva cenato, poi il giorno dopo quando ci siamo accorti della scomparsa, i carabinieri ci hanno detto che alle 24,30 un uomo era stato investito dall'intercity. Non può essere che lui, io stesso ho trovato la scocca del suo telefono e per domani mattina", ha raccontato ancora il papà al quotidiano romano.

La lettera del fratello: "Con te il destino è stato crudele"

Su Facebook il fratello di Valerio, Emanuele, 18 anni, ha scritto una lunga lettera per salutare il fratello