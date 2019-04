in foto: La misteriosa schiuma bianca comparsa nel Fosso Ranaro (Rieti) – Foto Benito Rosati/Facebook

Una misteriosa schiuma bianca è comparsa all'interno del Fosso Ranaro a Villa Reatina, provincia di Rieti. I residenti segnalano che non è la prima volta e anzi sono state effettuate diverse segnalazioni in merito alla situazione. Su Facebook l'onorevole Ilaria Fontana, deputata del Movimento 5 Stelle e capogruppo in Commissione Ambiente alla Camera, informa di aver chiesto all'Arpa di Rieti un sopralluogo immediato per effettuare analisi e campionamenti delle acque in cui è comparsa la misteriosa schiuma.

Fontana (5 Stelle): "Effettuare analisi immediate"

"A seguito dello sversamento di sostanze possibilmente inquinanti nel fosso Ranaro a Rieti, Insieme all'amico e collega Gabriele Lorenzoni (un altro deputato del Movimento 5 Stelle) abbiamo chiesto ad Arpa Rieti di intervenire tempestivamente per effettuare le analisi delle acque superficiali", scrive la deputata su Facebook. Non si tratta, come detto, del primo caso di sversamento nel canale, che tra l'altro passa per aree industriali prima di immettersi nel fiume Velino. "Per questo motivo è nostro interesse sapere anche quali analisi sono state fatte in passato per fenomeni simili nel medesimo corso d'acqua. L'ambiente è un bene prezioso e proteggere il nostro oro blu è un dovere quotidiano", scrive ancora Fontana nel post pubblicato oggi sul suo profilo.