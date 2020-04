Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato Viminale con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, resistenza a pubblico ufficiale ed estorsione continuata. È stata la madre, esasperata e terrorizzata dal suo comportamento, a denunciarlo alla polizia: non è stato facile per la donna prendere questa decisione e denunciare il proprio figlio. Ma dopo mesi di maltrattamenti, botte e minacce di morte ha capito che non poteva più vivere in questo modo e farsi carico così del figlio: dopo l'ennesima violenza e il tentativo di farle del male lanciandole addosso un carrello della spesa, è riuscita a scappare di casa. Ed è andata nell'ultimo posto in cui avrebbe voluto recarsi: dalla polizia per denunciare il figlio.

Il ragazzo era già stato ammonito lo scorso novembre. In quell'occasione i poliziotti erano andati in soccorso della donna dopo averla sentita urlare dal suo appartamento in via Gioberti, chiedendo aiuto dalla finestra perché il figlio stava dando in escandescenze. Quando sono saliti in casa hanno provato a calmare il ragazzo, che però ha continuato a urlare e minacciare i poliziotti. A novembre è stato indagato in stato di libertà e ammonito perché smettesse di essere violento con la madre. Questa cosa però, non è mai accaduta.

Il giovane ha continuato per tutti questi mesi a picchiare la madre e minacciarla di morte, pretendendo del denaro. Il 6 aprile la donna, esasperata, è tornata in commissariato, dicendo di temere per la propria vita. Negli ultimi giorni, infatti, le botte e le minacce si erano intensificate. E così il giovane è stato portato in carcere.