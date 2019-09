in foto: Foto di repertorio

Incidente stradale grave in via Flaminia a Roma, all'altezza di via di Grottarossa, a nord della Capitale. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 settembre, una minicar si è scontrata con un'automobile e si è ribaltata (la fotografia non si riferisce all'incidente). A bordo della prima vettura c'era un ragazzo di 15 anni, ma a rimanere ferito più gravemente è stato il conducente della macchina, un'anziano di 80 anni, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato in codice rosso al pronto soccorso. Il 15enne, invece, è rimasto praticamente illeso anche se visibilmente rimasto sotto shock.

Illeso un 15enne, ferito grave un 80enne

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del gruppo XV Cassia, che si sono occupati dei rilievi del caso e di ricostruire la dinamica dell'incidente. Stando a quanto riporta LuceVerde Roma, il veicolo ribaltato avrebbe anche preso fuoco. "Via Flaminia, in prossimità di via di Grottarossa in direzione Centro, traffico rallentato causa incidente, veicolo in fiamme", si leggeva sull'account Twitter della Polizia di Roma Capitale. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di oggi.

