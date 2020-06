Cos'è successo questa sera alle 19 a Tuscania, in provincia di Viterbo, ha dell'incredibile. Un uomo di cinquant'anni ha prima minacciato i passanti per la strada con un coltello, poi si è barricato in casa e ha lanciato diversi oggetti, tra cui due bombole piene di gas in strada dal secondo piano, rischiando di provocare una strage. Una tragedia sfiorata che ha lasciato sgomenti gli abitanti del piccolo comune, che tutto si aspettano oggi tranne che accadesse qualcosa del genere. Quando le bombole del gas hanno toccato l'asfalto, il gas è iniziato a uscire e il rischio di esplosione è diventato concreto. Nel lancio sono state danneggiate anche diverse auto parcheggiate sotto l'abitazione dell'uomo, che non riusciva a calmarsi.

Lancia bombole del gas dalla finestra e si ferisce a una mano

Sul posto sono giunti i carabinieri per capire cosa stesse accadendo e fermare l'uomo, totalmente fuori controllo. Prima hanno chiuso le bombole e messo in sicurezza la strada, poi hanno iniziato a parlare con lui per cercare di calmarlo. Quando i militari hanno tentato di entrare in casa, ha dato un pugno al vetro della porta, ferendosi. Soccorso, è stato affidato alle cure del 118. Non è chiaro cosa sia accaduto e perché il 50enne abbia dato in escandescenze, ferendo se stesso e rischiando di fare del male anche agli altri. Non è chiaro se sia una persona in condizioni di fragilità psicologica che ha avuto una crisi, o se il suo sia stato un gesto dettato dal momento, per motivi ancora sconosciuti.