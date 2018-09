Si è avvicinato alla sua ex compagna, che stava camminando per strada in mezzo ad altri passanti, e ha tirato fuori un coltello a serramanico col quale l'ha minacciata. Questo il gesto costato l'arresto a un 33enne di Fonte Nuova, in provincia di Roma, che si trova adesso in carcere con le accuse di atti persecutori e porto abusivo di armi. L'episodio è avvenuto in via I maggio, a Fonte Nuova: il 33enne, già noto alle forze dell'ordine, incurante della presenza delle altre persone ha minacciato col coltello la sua ex fidanzata, che spaventata si è rifugiata in un vicino supermercato e da lì ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mentana, che hanno arrestato in flagranza il 33enne, un giovane del posto. Ai militari dell'Arma la ragazza ha poi raccontato che già in passato aveva denunciato il suo ex compagno per atti persecutori, minacce e lesioni: episodi che le avevano procurato un perdurante stato d’ansia e forti disagi a livello psicologico. Il 33enne si trova adesso nel carcere di Rebibbia, a disposizione dell'autorità giudiziaria di Tivoli, presso la cui procura è attivo da tempo un pool di magistrati specializzati nei reati di violenza di genere.