Un automobilista è finito a processo per aver minacciato con un'ascia un lavavetri di nazionalità bengalese, ‘colpevole' di essersi avvicinato troppo alla sua Porsche. I fatti risalgono a cinque anni fa, quando l'uomo a bordo della sua auto di lusso viene accostato al semaforo tra via del Tintoretto e via del Serafico all'Eur, dall'uomo che gli propone di pulirgli il parabrezza.

Secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, il 55enne romano dava in escandescenze quando l'uomo ha poggiato la spazzola tergicristallo sopra il vetro. A quel punto è arrivato a minacciare il lavavetri con un'ascia, urlando improperi e di stare lontano. Ad allertare le forze dell'ordine un altro automobilista che, assistendo a tutta la scena, non ha esitato a fornire la targa del responsabile delle minacce con l'ascia. Fermato poco dopo il 55enne veniva denunciato e trovato in possesso anche di un coltello con una lama lunga 22,5 centimetri.