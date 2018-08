Un ragazzo ha minacciato i genitori e preso a pugni il padre che non voleva dargli i soldi per comparare la droga. È successo in un palazzo nella zona di Anagnina, a Roma sud. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti all'interno dell'appartamento hanno bloccato il giovane con difficoltà e lo hanno arrestato, mentre la madre fuggiva disperata. I poliziotti lo hanno portato in manette nel carcere di Regina Coeli a disposizione della Magistratura. Gli investigatori del commissariato Romanina stavano tenendo d’occhio la famiglia già da alcuni giorni. Infatti sono anni che madre e padre del giovane con problemi di tossicodipendenza subiscono violenze verbali e fisiche da parte del figlio. I genitori sono stati portati in ospedale per degli accertamenti. Alla fine dell'intervento anche i due poliziotti intervenuti sono stati sottoposti a cure mediche.

Minaccia e picchia i genitori

Secondo le informazioni apprese dalle forze dell'ordine l'episodio è solo uno di una lunga serie che vede coinvolti i genitori del ragazzo, da tempo picchiati e minacciati. Secondo il racconto del padre il ragazzo, in questa come in altre occasioni era tornato a casa e gli aveva chiesto dei soldi. Denaro negato dall'uomo perché sapeva che il figlio lo avrebbe utilizzato per comprare della droga. Il giovane, non accettando il rifiuto dei genitori ha perso il controllo e, andato su tutte le furie ha minacciato entrambi e ha picchiato il padre, prendendolo a pugni. Emblematico il racconto del padre che, cercando di evitare situazioni conflittuali, al ritorno dal lavoro, si chiudeva in una stanza o nel giardino.