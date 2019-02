in foto: Immagine di repertorio

Mille ricci di mare, pescati abusivamente, sono stati sequestrati a Santa Marinella, sul litorale romano, dalla Guardia Costiera. I militari della Sala Operativa di Civitavecchia sono stati allertati da un cittadino, che ha rivelato la presenza in mare di alcuni pescatori non autorizzati. Sul posto sono arrivati gli uomini della Guardia Costiera di Santa Marinella, insieme ai carabinieri della locale stazione: quando i militari sono arrivati nello specchio d'acqua dal quale è arrivata la segnalazione, però, dei pescatori di frodo non c'era più traccia.

La Guardia Costiera ha così richiesto l'intervento dei sommozzatori della Protezione Civile, che hanno rinvenuto i mille ricci ancorati al fondale marino e contenuti in alcuni sacchi. La pesca dei ricci è vietata dalla legge: i molluschi, che erano ancora vivi, una volta sequestrati sono stati subito ributtati in mare. Sono tante le operazioni che la Guardia Costiera e le forze dell'ordine in generale stanno portando avanti per salvaguardare le specie marine a rischio e per porre un freno al fenomeno della pesca abusiva.