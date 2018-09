in foto: Il dottor Fabio Santanelli di Pompeo

Stanno lentamente migliorando le condizioni della donna che ha subito il primo trapianto di faccia mai eseguito in Italia. La paziente, sottoposta a un intervento durato 27 ore e terminato alle 5 di questa mattina, "mostra un buon equilibrio generale, rispondendo alle sollecitazioni esterne in maniera congrua". L'ospedale Sant'Andrea di Roma informa che "non ha febbre, né altre alterazioni dell'equilibrio fisiologico e tutti i controlli effettuati fino ad ora sono indicativi di un quadro clinico in progressivo lento miglioramento".

Il dottor Fabio Santanelli di Pompeo, responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia Plastica dell'ospedale Sant'Andrea di Roma descrive la delicatissima operazione "come un concerto, dove bisogna coordinare una serie di artisti per sviluppare un'opera". In un'intervista telefonica rilasciata all'Ansa il medico spiega di avere "la speranza che questo intervento possa aprire la strada ad altri simili, abbiamo qualche persona già in lista d'attesa ma sono sicuro che con la diffusione della notizia più pazienti capiranno che possono fare l'intervento". Domani è prevista una conferenza stampa al Sant'Andrea alla quale parteciperanno Giulia Grillo, ministro della Salute, Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale trapianti, Eugenio Gaudio, rettore dell'Universita' La Sapienza di Roma e Fabio Santanelli di Pompeo.