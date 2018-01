in foto: Storni morti e guano a terra (Roma)

Migliaia di uccellini morti sulle strade di Roma. In alcune zone della Capitale si è verificata una moria di storni, i piccoli passeri che svolazzano in questo periodo tra gli alberi della città. Il Campidoglio, attraverso il Dipartimento di Tutela Ambientale, ha fatto sapere di essersi già attivato insieme alla Protezione Civile. "Sui luoghi è intervenuto l'ufficio animali problematici del Dipartimento mentre ASL e Istituto Zooprofilattico sono stati coinvolti al fine di indagare sulle cause del fenomeno. In questi casi, la rimozione delle carcasse degli animali è affidata alla ASL che provvede anche alla loro distruzione. I resti degli uccelli sono stati già rimossi dalla ASL che li ha avviati all'incenerimento mentre alcuni esemplari sono stati prelevati dall'Istituto Zooprofilattico per i normali esami diagnostici".

Il Campidoglio: "Ama è intervenuta per pulire le strade dal guano"

La nota diffusa dal Comune di Roma informa anche che "Ama è stata già coinvolta per la successiva pulizia e sanificazione di strade e marciapiedi secondo le procedure indicate dalle autorità sanitarie intervenute nelle operazioni”. Come ribadito nel comunicato stampa, le cause dell'improvvisa moria di uccelli è tuttora sconosciuta. Gli storni, uccelli passeriformi appartenenti alla famiglia Sturnidae, sono stati inseriti nell'elenco delle 100 tra le specie invasive più dannose al mondo.