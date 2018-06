Milleduecentocinquantasei immagini e 449 video dal contenuto pedopornografico. Ritraevano bambini, ma anche neonati, sottoposti a brutali atti sessuali. L'arrestato, un 40enne già noto agli investigatori per episodi simili, era stato oggetto in passato anche di un servizio della trasmissione televisiva "le Iene" di Italia Uno. Dovrà ora rispondere del reato di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico.

Le indagini, condotte dagli agenti del compartimento della polizia postale e delle comunicazioni di Roma, sono scattate in seguito alla segnalazione di un abituale frequentatore di un sito di incontri sessuali per adulti. L'uomo ha scambiato con il 40enne foto e video porno, ma poi si è accorto di aver ricevuto anche fotografie di una minorenne. L'altro gli ha assicurato che si trattava della figlia dell'attuale compagna. Il fatto è stato denunciato e ha permesso ai poliziotti di scoprire migliaia di foto e video pedopornografiche nelle applicazioni di messagistica istantanea, Whatsapp e Telegram, installate sullo smartphone del 40enne. Le indagini hanno anche accertato che l'indagato non conviveva con alcuna donna e che quindi la fotografia che ritraeva una bambina nuda non era della figlia della compagna. Per questo per il 40enne sono scattati gli arresti domiciliari con la prescrizione di non entrare in contatto con terzi diversi dai familiari conviventi.