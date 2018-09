in foto: Francesco Carreri e Michela di Pompeo

Michela di Pompeo, 47 anni, è stata strangolata nella notte mentre dormiva e il suo cranio sfondato con un peso da palestra. Ad ucciderla, per motivi banali di gelosia, è stato il suo compagno, Francesco Carrieri, direttore di banca di 56 anni. L'omicidio è avvenuto il primo maggio di un anno fa in via del Babuino, centralissima strada di Roma a pochi passi da piazza di Spagna. Per Carrieri, reo confesso e affetto da disturbo bipolare, gli inquirenti avevano inizialmente chiesto dodici anni di reclusione, ma il pm Pantaleo Polifemo ha cambiato idea e ora ha sollecitato 30 anni di carcere alla corte. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Carrieri decise di uccidere la moglie dopo aver letto un sms ricevuto dalla compagna da parte di un ex fidanzato. "Soffro di depressione, mi voleva lasciare, ho anche cercato di togliermi la vita", disse il 56enne agli investigatori.

Carreri era capace di intendere e di volere

Decisive, per la riformulazione dell'accusa, le perizie disposte dal giudice sulla richiesta della parte civile. Carrieri, questo il risultato del lavoro dei medici legali, ha si problemi mentali, ma quando ha ucciso la compagna "era capace di intendere e di volere". Per il pm si tratta quindi di omicidio volontario senza attenuanti, neanche quella della semiinfermità mentale dovuta al disturbo bipolare. "Non faccio commenti ma so solo che mia figlia non me la restituirà nessuno", il commento del padre della di Pompeo, insegnante alla Deutsche Schule di Roma, al termine dell'udienza. Presenti fuori dall'aula anche gli alunni e i docenti della scuola dove la 47enne insegnava. Il processo si sta svolgendo con il rito abbreviato e quindi la decisione spetterà al giudice per l'udienza preliminare Elvira Tamburelli.