Una morte assurda, che presenta però ancora qualche punto oscuro, quella di Floriano Palmegiani, operaio Cotral di 39 anni, deceduto nel pomeriggio di ieri a Poggio Bustone, nella provincia di Rieti. Il 39enne stava lavorando nell'azienda agricola di famiglia, impegnato in una stalla, quando si è verificata la tragedia. Stando a quanto riporta Il Messaggero, l'uomo è uscito in fretta e furia dalla stalla e ha chiesto aiuto ad un conoscente che si trovava nelle vicinanze, dicendogli di essere stato punto da un insetto; in pochi secondo l'uomo si è accasciato al suolo ed è morto. Sul posto sono tempestivamente arrivati i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 39enne.

Da un primo esame esterno sul cadavere, il personale medico avrebbe però escluso la puntura di insetto e la conseguente morte per shock anafilattico. Sul cadavere del 39enne saranno con ogni probabilità effettuati gli esami del caso, tra cui l'autopsia, per stabilire con esattezza le cause del decesso. L'intera comunità di Poggio Bustone, nella quale Palmegiani era molto conosciuto, è sconvolta dalla notizia della sua morte. Operaio Cotral, come detto, nel tempo libero il 39enne aiutava i genitori nell'azienda agricola di famiglia.