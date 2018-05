Gravi disagi alla circolazione questa mattina sull'Autostrada A1 Milano-Napoli alle porte di Roma. Qui, all'altezza del chilometro 582 un mezzo pesante si è ribaltato sversando un'ingente quantità di gasolio sulla carreggiata. È stato così necessario chiudere il tratto di strada interessato, tra l'uscita di Valmontone e la Diramazione Roma Sud. La strada è stata parzialmente riaperta verso le 10.00 di mattina, e permangono importanti disagi alla circolazione.

«I danni al piano viabile dovuti al carburante disperso – comunica Anas in una notà – rendono necessario da subito il rifacimento della pavimentazione. Il traffico transita su tre corsie di cui una in deviazione sulla carreggiata opposta, per la concomitanza con gli alti volumi di traffico tipici delle prime ore del mattino in ingresso alla Capitale si registrano 8 km di coda. Agli utenti che da Napoli sono diretti verso Roma si consiglia di uscire a Colleferro o ad Anagni e tramite la SS6 Casilina rientrare in autostrada a San Cesareo».