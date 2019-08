in foto: Immagine di repertorio

Code e traffico in tilt sul Grande Raccordo Anulare di Roma a causa di un mezzo pesante che ha preso fuoco nelle prime ore della mattina.

Mezzo pesante in fiamme sul Grande Raccordo Anulare: tratto chiuso e traffico in tilt

Il tratto è stato chiuso temporaneamente per consentire lo spegnimento e la rimozione di un mezzo pesante che si è incendiato, per cause ancora sconosciute, al km 24,500. In seguito la strada è stata riaperta.

Rallentamenti tra gli svincoli di Via Nomentana e Via della Bufalotta

Si registrano rallentamenti in carreggiata esterna tra gli svincoli di Via Nomentana e Via della Bufalotta. Il traffico è lentamente in via di normalizzazione. Sul posto è presente il personale Anas e delle Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità. Anas, società del Gruppo Fs Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" e' raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148