Mattinata di passione a Roma per chi deve prendere la metropolitana. Un treno si è guastato alla stazione Tiburtina proprio nell'ora di punta in cui migliaia di persone devono andare al lavoro, creando disagi inevitabili ai passeggeri che si devono spostare da una parte all'altra della città. Non tutti sono potuti salire sul primo treno arrivato, e altri hanno dovuto aspettare il successivo, rimanendo bloccati per diversi minuti tra centinaia di persone stipate sulla banchina. Un momento certamente poco piacevole che fortunatamente si è risolto in breve tempo, quando la metro è tornata a passare con regolarità.

Mattinata di incidenti a Roma, Grande Raccordo Anulare in tilt

Lunedì di disagio questo nella capitale, dove tre diversi incidenti si sono verificati questa mattina sul Grande Raccordo Anulare, causando code e traffico per diverse ore nella mattina. Non sembra che i sinistri siano stati particolarmente gravi (non si ha ancora notizia di feriti o eventuali codici rossi) ma sicuramente hanno creato molto disagio alle persone che credevano che spostandosi nelle prime ore del mattino non avrebbero incontrato traffico. Attualmente la situazione è rientrata e si sta normalizzando, con la polizia stradale che lavora per migliorare la situazione del traffico e mettere in sicurezza le carreggiate interessate dai sinistri.

Traffico e disagio a Roma per guasti e incidenti

A Roma si registrano praticamente ogni giorno incidenti lungo la strada e disagi con i mezzi pubblici, o per guasti o per sinistri che interessano autobus e metropolitane. Fortunatamente quelli odierni non hanno registrato feriti gravi – come purtroppo spesso succede – e l'unica conseguenza negativa è stato l'aumentare del traffico. Che, ogni giorno, fa perdere moltissimo tempo ad automobilisti e centauri.