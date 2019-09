in foto: Foto di repertorio

Ha accoltellato una guardia giurata davanti ai passeggeri della metro B di Roma alla stazione Tiburtina, gli ha sottratto l'arma di ordinanza e si è ucciso con un colpo di pistola. L'episodio è accaduto questo pomeriggio alla fermata della metropolitana, proprio lungo la banchina affollata di passeggeri. Non è chiaro chi sia il responsabile del gesto ma secondo le primissime informazioni apprese si tratterebbe di un uomo. Non è chiaro il motivo del gesto: dopo aver accoltellato e disarmato la guardia giurata, si è puntato l'arma appena sottratta alla testa e ha aperto il fuoco contro se stesso. Inevitabile la morte.

Ferita guardia giurata

La scena è accaduta davanti agli occhi degli utenti del servizio pubblico che ogni giorno transitano all'interno della stazione per spostarsi in città a bordo dei convogli sotterranei. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso la guardia giurata e l'ha trasportata all'ospedale Policlinico Umberto I. Non si conoscono al momento le condizioni del paziente.